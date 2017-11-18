AB 2018 bütçesini belirledi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) 2018 yılı genel bütçesinde gelirler 160,1 milyar, harcamalar ise 144,7 milyar avro olarak belirlendi.

AB Komisyonu, Brüksel'de gerçekleştirilen Ekonomi ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) ile Avrupa Parlamentosunun (AP) 16 saat süren Uzlaşma Komitesi toplantısı sonucunda, AB'nin 2018 yılı bütçesinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 2018 yılı bütçesinde gelirler 160,1 milyar, harcamalar ise 144,7 milyar avro düzeyinde gerçekleşecek.

Bütçeden, büyüme ve ekonomiye yönelik programlara 77,5 milyar avro, çiftçileri desteklemeye 59 milyar avro, Ar-Ge programı Horizon 2020’ye 11,2 milyar avro, sığınmacı krizine ve güvenliğin artırılmasına yönelik 4,2 milyar avro tahsis edilecek.

Bütçede, Türkiye’ye sağlanacak katılım öncesi mali yardımlar (IPA) 105 milyon avroluk kesintiye uğradı. Ayrıca 70 milyon avronun kullanımı da donduruldu.

Bütçe konusunda sağlanan uzlaşmanın ardından, 14 gün içerisinde AB Konseyi ile AP'nin bütçe anlaşmasını resmi olarak onaylaması gerekiyor.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.