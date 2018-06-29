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AB, 3 milyar avronun çoğunu bütçesinden verecek

- AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği mali desteğin 2 milyar avrosunu birlik bütçesinden, 1 milyar avrosunu da üye ülkelerden sağlayacak

AB, 3 milyar avronun çoğunu bütçesinden verecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 3 milyar avroluk mali desteğin 2 milyar avrosunu birlik bütçesinden, 1 milyar avrosunu da üye ülkelerden temin edecek.

AB Konseyi, üye ülkelerin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt edilen ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin fonlanma detaylarında uzlaştığını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için kurulan fona, AB bütçesinden 2 milyar avro, üye ülkelerden de 1 milyar avro sağlanacak.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt edilen 3 milyar avroluk kaynak, şimdiye kadar İtalya tarafından bloke ediliyordu.

İtalya'nın da ikna edilmesiyle Brüksel'de bugün gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer aldı.

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart'taki zirvede ise söz konusu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

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ABAvrupaBrükselSığınmacıSuriyeli
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