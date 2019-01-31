AB, 4'üncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Avro Bölgesi'nde GSYH artışı yüzde 1,2 olarak ölçüldü.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2018’in 4'üncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 0,3 ve önceki yılın 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,5 arttı.