AB Adalet Divanı’ndan İspanya'da fahiş faizin iadesi kararı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, İspanyol bankalarının konut kredilerinde uyguladığı yüksek faizlerin iadesine karar verdi.

Lüksemburg’da bulunan AB’nin en üst düzey mahkemesi Adalet Divanı, İspanya bankalarının kullandırdıkları yüksek faizli konut kredilerinin geriye dönük olarak hesaplanarak müşterilere iadesini karara bağladı.

AB Adalet Divanı kararında, İspanya’da bankaların kredilere taban faizi şartı koymasını sağlayan düzenleme AB müktesebatına aykırı bulundu.

İspanya’da konut kredisi verilirken sözleşmelere “taban faiz” maddesi konuluyordu. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) belirlediği faiz oranları, kredi şartnamesindeki oranların altına düşmesine rağmen İspanya’daki bankalar bu maddeye dayanarak faizlerini düşürmüyordu. Bu nedenle İspanya bankaları konut kredilerinde müşterilerinden yüksek faiz geliri elde ediyordu.

İspanya’da 2 milyon konut kredisini ilgilendiren kararla bankalar geriye dönük fahiş faiz farklarını iade etmek zorunda olacak.

Öte yandan, İspanya Yüksek Mahkemesi 2013 yılında konuyu ele almış, taban faizi uygulamasının adil olmadığını ve durdurulması gerektiğini karar bağlamıştı. Ancak kararın geriye yönelik işletilmesi hakkında bir karar almamıştı. AB yüksek mahkemesi bu kararın geriye dönük uygulanmasını sağlıyor.

Hesaplamalara göre, İspanyol bankaların müşterilerine yaklaşık 4 milyar avro faiz farkı ödemesi gerekiyor.

İspanyol bankalarının 500 milyar avronun üzerinde konut kredisi kullandırdığı belirtiliyor.







