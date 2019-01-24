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AB, Avusturya için hukuki ihlal prosedürü başlattı

- AB, çocuk yardımlarına kısıtlama getiren Avusturya'ya yönelik hukuki ihlal prosedürü başlatmaya karar verdi

AB, Avusturya için hukuki ihlal prosedürü başlattı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Avusturya'da çalışan birlik vatandaşlarının aldığı çocuk yardımlarına kısıtlamalar getirilmesini öngören düzenleme hakkında yasal işlem başlattı.

AB Komisyonu, Avusturya'da çalışan AB vatandaşlarının, çocukları yurt dışında ikamet etmeleri durumunda aldıkları yardımlara kısıtlamalar getirilmesini öngören düzenleme nedeniyle hukuki ihlal prosedürü başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonu tarafından yapılan incelemede, Avusturya'da yürürlüğe giren yeni düzenlemenin; ülkede çalışan, sosyal güvenliğe ve vergi sistemine katkıda bulunan birçok AB vatandaşının, çocukları başka bir ülkede yaşadıkları için daha az yardım alacağı anlamına geldiğinin belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu uygulamanın AB sosyal güvenlik kurallarıyla uyumsuz olduğu belirtilen açıklamada, Avusturya'nın diğer birlik vatandaşlarına eşit muamelede bulunması gerektiği aktarıldı.

Avusturya'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni uygulamayla çalışanların aldıkları çocuk yardımları, çocukların ikamet ettikleri ülkelere göre yeniden düzenlenmişti.

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