Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon Bursa Elif
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı

AB Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyecek

- AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda'nın değil tüm Avrupa'nın konusudur. Bu nedenle ayrılık anlaşmasının müzakereye açılabileceği düşüncesini kabul edemeyiz"

AB Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyecek
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda'nın değil tüm Avrupa'nın konusudur. Bu nedenle ayrılık anlaşmasının müzakereye açılabileceği düşüncesini kabul edemeyiz." dedi.

Juncker, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'la Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırı önlemeyi amaçlayan tedbir maddesinin ayrılık anlaşmasının bir parçası olduğunu belirten Juncker, bu maddenin değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Juncker, "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda'nın değil tüm Avrupa'nın konusudur. Bu nedenle ayrılık anlaşmasının müzakereye açılabileceği düşüncesini kabul edemeyiz." diye konuştu.

İngiltere'nin AB'den düzenli biçimde ayrılmasını istediklerine dikkati çeken Juncker, anlaşmasız ayrılık senaryosuna yönelik hazırlıkları da hızlandırdıklarını anımsattı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un "Onu güvenli bir şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda ellerinde bir plan taslağı bile olmadan Brexit'i destekleyenlerin cehennemdeki özel yerinin neye benzediğini merak ediyorum." ifadelerine atıfta bulunan Juncker, "Cennete inanırım ve cehennemi burada çalıştığım süre dışında hiç görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaBrexitBrükselJuncker
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1