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AB, büyüme tahminini düşürdü

- AB Komisyonu, Avro Bölgesi'nin büyüme tahminini 1,2'ye indirdi

AB, büyüme tahminini düşürdü
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi ekonomisi için büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek bu yıl için yüzde 1,2 olarak öngördü.

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2019 İlkbahar" raporunu yayınlandı.

Raporda, Avro Bölgesi'nin 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye, 2020 için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e indirildi.

AB'nin 2019 büyüme tahmini de yüzde 1,5'den yüzde 1,4'e, 2020 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü.

Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın büyüme tahmini 2019'da 1,1'den 0,5'e, 2020 için 1,7'den 1,5'e azaltıldı. İtalya'nın büyüme tahmini de 2019 yılı için yüzde 0,2'den yüzde 0,1'e, 2020 için 0,8'den 0,7'ye indirildi.

Raporda, bu yıl Fransa ve İngiltere'nin yüzde 1,3, İspanya'nın yüzde 2,1, Hollanda'nın yüzde 1,6, Yunanistan'ın da yüzde 2,2 oranında büyüyecekleri tahmin edildi.

- Riskler

AB için önümüzdeki dönemde aşağı yönlü risklerin ön plana çıkmaya devam ettiği belirtilen raporda, özellikle ticari gerginliklerin küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri arttırdığı ifade edildi.

Raporda, Çin büyümesinin beklenenden daha düşük seyretmesi halinde korunmacı tedbirlerin ve küresel ekonomik yavaşlamanın daha kalıcı olabileceği öngörüldü.

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının (Brexit) üretimde kalıcı aksaklıklara yol açabileceğine işaret edilen raporda, siyasi belirsizliklerin özel sektör yatırımlarını azaltabileceği kaydedildi.

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