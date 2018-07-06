AB çelik ithalatını sınırlamaya hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), çelik ithalatını yüzde 25'lik ilave gümrük vergisiyle sınırlamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, ABD'nin ithal çeliğe ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından sektöre yönelik geçici koruma tedbirleri hazırlığı yapıldığını açıkladı.

AB Komisyonu'nun çelik sektörüne ilişkin "tarife oranı kotası" çalışmasının üye ülkelerden destek aldığı belirtilen açıklamada, birliğe yapılan çelik ithalatının geleneksel seviyeleri aşması durumunda yüzde 25 ilave gümrük vergisinin uygulamaya gireceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tedbirin yürürlüğe girmesine Temmuz ayı içerisinde karar verileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış, AB'ye bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı.

AB, ABD'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD'nin gümrük vergilerinden daimi bir biçimde muaf tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD'yi kararından vazgeçirememişti.

ABD'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran'dan itibaren ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.