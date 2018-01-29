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AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı

- AB Komisyonu Baş Sözcüsü Schinas: - "İhracatımızın ABD'nin herhangi bir sınırlayıcı tedbirinden etkilenmesi durumunda AB, bu duruma hızlı ve uygun tepki göstermeye hazırdır"

AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, "İhracatımızın ABD'nin herhangi bir sınırlayıcı tedbirinden etkilenmesi durumunda AB, bu duruma hızlı ve uygun tepki göstermeye hazırdır." dedi.
Schinas, Brüksel'deki AB Komisyonu binasında düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'nin "çok adaletsiz" ticaret politikaları izlediği yönündeki eleştirilerine yanıt verdi.
Ticaret politikalarının "kazananı olmayan bir oyun" olmadığına dikkati çeken Schinas, AB'nin, ticaretin kazan-kazan şeklinde olabileceğine inandığını, ticaretin, açık ve adil olduğu gibi kurallara bağlı şekilde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
Schinas, "İhracatımızın ABD'nin herhangi bir sınırlayıcı tedbirinden etkilenmesi durumunda AB, bu duruma hızlı ve uygun tepki göstermeye hazırdır." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, hafta sonu bir İngiliz yayın kuruluşuna, "AB ile çok sorunum olmuştu ve bu ticari açıdan değerlendirildiğinde çok büyük bir durum haline dönüşebilir. Biz ürünlerimizi oraya sokamıyoruz. Bu çok ama çok zor. Buna rağmen onlar bize ürünlerini vergisiz veya çok az vergilerle gönderiyor. Bu durum çok adaletsiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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