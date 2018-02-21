AB'den araba parçası üreticilerine kartel cezası

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, deniz yoluyla otomobil taşımacılığı yapan ve araba parçaları üreten firmalara kartel oluşturarak rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 500 milyon avrodan fazla para cezası verdi.

AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de, kartel soruşturmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kartellerin, gizlice görüşmeler ve anlaşmalar yapılarak piyasadaki fiyatları yükselten oluşumlar olduğuna dikkati çeken Vestager, AB Komsiyonu, arabalarla ilgili 4 farklı kartele katıldıkları gerekçesiyle şirketlere 500 milyon avronun üzerinde para cezası verdiğini belirtti.



- Gemi taşımacılığı



Vestager, her yıl 10 milyona yakın otomobil ve kamyon gibi yeni aracın Avrupa ve diğer kıtalar arasında gemilerle nakledildiğini anımsatarak, "Bu 3,5 milyon ithal ve 6,5 milyon ihraç edilen aracın nakliyatında faaliyet gösteren 5 şirketin kartele katıldığını tespit ettik. Bunlar, CSAV, K Line, MOL, NYK ve WWL-EUKOR. Bu firmalar, 10 milyona yakın aracın neredeyse yarısını taşıdılar." diye konuştu.

Söz konusu firmaların satış yöneticilerinin 2006-2012 yılları arasında düzenli bir biçimde birbirleriyle buluştuklarının belirlendiğine dikkati çeken Vestager, "5 şirket görüşmelerinde fiyatlarını koordine etti, hassas ticari verileri paylaşarak fiyatlarını uyumlu tuttular. Rota ve müşteriler konularında rekabet etmek yerine, yüksek fiyatlar belirleyerek birbirlerine yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Vestager, kartel oluşturduğu gerekçesiyle sektöre 395 milyon avro ceza verildiğini dile getirdi.



- Buji



Bir başka kartel cezasının buji üreticileri hakkında olduğunu anlatan Vestager, buji üreten Almanya'nın Bosch, Japonya'nın Denso ve NGK firmalarının 11 yıldan uzun süre kartel oluşturduklarının belirlendiğini söyledi.

Vestager, bu firmalara 2000-2011 yılları arasında hassas verileri paylaştıkları ve müşterilere uygulanacak fiyatlar konusunda aralarında uzlaştıkları gerekçesiyle 76 milyon avro para cezası kesildiğini dile getirdi.



- Fren sistemi



Fren sistemleri sektöründe de 2 kartel tespit edildiğini söyleyen Vestager, TRW, Bosch ve Continental'ın hidrolik fren sistemleri, Bosch ve Continental'in ayrıca elektronik fren sistemleri tedarikinde kartel kurdukları gerekçesiyle 75 milyon avro para cezası aldığını vurguladı.

Vestager, bu kararlarla birlikte AB'nin otomobil sektöründe adil bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla şimdiye kadar 10 farklı dosya için toplam 6 milyar avronun üzerinde para cezası uyguladığını anlattı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.