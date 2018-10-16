AB'den İngiltere'ye Brexit çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Donald Tusk, Brexit'e ilişkin, "İngiltere Başbakanı Theresa May'e kördüğümü çözmeye yönelik somut önerilerinin ne olduğunu yarın soracağım." dedi.

Tusk, Brüksel'de gerçekleştirilen Üçlü Sosyal Zirve'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Brexit müzakerelerinde iyimserlik için bir zemin olmadığına dikkati çeken Tusk, "Brexit müzakerelerinde önemli bir ilerleme yaşanması için yeni gerçekler gerekiyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'e kördüğümü çözmeye yönelik somut önerilerinin ne olduğunu yarın soracağım." diye konuştu.

Tusk, Brexit anlaşması üzerinde çalışırken bir anlaşma olmama veya anlaşmanın reddedilmesi ihtimallerine de hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, AB üyesi ülke liderleriyle anlaşma olmama senaryosuna yönelik çalışmaları hızlandırmayı görüşeceğini söyledi.

AB Komisyonu, AB Konseyi ve AB Dönem Başkanı ile işveren ve işçi sendikaları temsilcilerini bir araya getiren Üçlü Sosyal Zirve'de büyüme, istihdam, rekabetçiliğin artırılması ve sosyal adalet gibi konuların ele alındığını anlatan Tusk, Avrupa'da ekonomik ve sosyal uyum için AB bütçesinin anahtar rolü olduğunu, AB'nin gelecekteki bütçesi olan Çok Yıllı Mali Çerçeve görüşmelerinin hızlanması gerektiğini ifade etti.