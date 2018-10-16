Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Reşat türk GE GE Sağlık ile Bahat Sağlık Grubu önemli bir teknoloji işbirliğine imza attı
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak
Zor dönem geride kaldı
Zor dönem geride kaldı
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür

AB'den İngiltere'ye Brexit çağrısı

AB Konsey Başkanı Donald Tusk: - "(Brexit) İngiltere Başbakanı Theresa May'e kördüğümü çözmeye yönelik somut önerilerinin ne olduğunu yarın soracağım"

AB'den İngiltere'ye Brexit çağrısı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Donald Tusk, Brexit'e ilişkin, "İngiltere Başbakanı Theresa May'e kördüğümü çözmeye yönelik somut önerilerinin ne olduğunu yarın soracağım." dedi.
Tusk, Brüksel'de gerçekleştirilen Üçlü Sosyal Zirve'nin ardından basın toplantısı düzenledi.
Yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Brexit müzakerelerinde iyimserlik için bir zemin olmadığına dikkati çeken Tusk, "Brexit müzakerelerinde önemli bir ilerleme yaşanması için yeni gerçekler gerekiyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'e kördüğümü çözmeye yönelik somut önerilerinin ne olduğunu yarın soracağım." diye konuştu.
Tusk, Brexit anlaşması üzerinde çalışırken bir anlaşma olmama veya anlaşmanın reddedilmesi ihtimallerine de hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, AB üyesi ülke liderleriyle anlaşma olmama senaryosuna yönelik çalışmaları hızlandırmayı görüşeceğini söyledi.
AB Komisyonu, AB Konseyi ve AB Dönem Başkanı ile işveren ve işçi sendikaları temsilcilerini bir araya getiren Üçlü Sosyal Zirve'de büyüme, istihdam, rekabetçiliğin artırılması ve sosyal adalet gibi konuların ele alındığını anlatan Tusk, Avrupa'da ekonomik ve sosyal uyum için AB bütçesinin anahtar rolü olduğunu, AB'nin gelecekteki bütçesi olan Çok Yıllı Mali Çerçeve görüşmelerinin hızlanması gerektiğini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Üçlü Sosyal Zirveİngiltere Başbakanı Theresa MayDonald TuskBrexit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1