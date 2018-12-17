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AB, ekimde dış ticaret açığı verdi

- AB, ekimde 180,7 milyar avroluk ihracat, 188,4 milyar avroluk ithalat yaparken, dış ticaret açığı 7,7 milyar avro düzeyinde gerçekleşti

AB, ekimde dış ticaret açığı verdi
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticaret açığı, ekimde 7,7 milyar avro oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB, ekim ayında 180,7 milyar avroluk ihracat, 188,4 milyar avroluk ithalat gerçekleştirirken, 7,7 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

AB'nin ihracatı bu yılın ekim ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13,4, ithalatı da yüzde 16,8 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise ekim ayında ihracat 209,7 milyar avro, ithalat 195,8 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Böylece Avro Bölgesi'nde ekim ayında 13,9 milyar avroluk dış ticaret fazlası kaydedildi.

Avro Bölgesi'nin ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine yüzde 11,4, ithalatı da yüzde 14,8 arttı.

Yılın 10 ayında Avro Bölgesi'nin toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 1 trilyon 896 milyar avro, ithalatı ise yüzde 6,9 yükselerek 1 trilyon 740 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde 156 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.

Aynı dönemde AB'nin toplam ihracatı geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 5 yükselerek 1 trilyon 627,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 6,7 artarak 1 trilyon 650,3 milyar avroya ulaştı. AB, ocak-ekim döneminde 22,4 milyar avro ticaret açığı verdi.


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