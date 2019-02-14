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AB ekonomisi, 2018'in 4. çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdü

- AB ekonomisi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre 1,4 büyüme kaydetti - Geçen yıl Avro Bölgesi yüzde 1,8, AB ise yüzde 1,9 büyüdü

AB ekonomisi, 2018'in 4. çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdü
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,4 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2017'nin 4'üncü çeyreğine göre ise yüzde 1,2 olarak belirlendi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, 2017'nin 4'üncü çeyreğine göre ise yüzde 1,4 arttı.

Böylece geçen yıl Avro Bölgesi yüzde 1,8, AB ise yüzde 1,9 büyüdü.


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Anahtar Kelimeler:
ABAvro BölgesiBüyümeçeyrekEurostat
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