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AB enerji verimliliği hedefini belirledi

- AB, 2030 yılı enerji verimlilik hedefini yüzde 32,5 olarak belirledi

AB enerji verimliliği hedefini belirledi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), 2030 yılı enerji verimliliği hedefinin yüzde 32,5 olmasında anlaştı.

AB Komisyonu, enerji verimliliği hedeflerinin güncellenmesi konusunda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yapılan görüşmelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 2030 yılı enerji verimlilik hedefi yüzde 32,5 olacak.

Üye ülkeler, enerji verimliliği alanında özel yatırımlar yapılmasını ve yeni oyuncuların sektöre girmesini destekleyecek.

AB ülkeleri, ısınma ve soğutma maliyetleri, sıcak su tüketim miktarları gibi verileri ve ülkenin konuyla ilgili yasal mevzuatını şeffaf biçimde paylaşacak.

Uzlaşının yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayı gerekiyor.

AB Komisyonu 2016 yılında hazırladığı düzenleme teklifinde enerji verimliliği hedefinin 2030 yılında yüzde 30 olmasını talep etmişti. AB Konseyi bu oranın yüzde 32, Avrupa Parlamentosu ise yüzde 33 olmasını istemişti.


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