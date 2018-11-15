AB, eylülde dış ticaret açığı verdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) bu yılın eylül ayında dış ticaret açığı 1,8 milyar avro oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

Buna göre, AB eylül ayında 160,2 milyar avroluk ihracat, 162 milyar avroluk ithalat gerçekleştirirken 1,8 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

AB'nin bu yılın eylül ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarken, ithalatı ise yüzde 5 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise eylül ayında ihracat 184,8 milyar avro, ithalat 171,7 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nde eylül ayında 13,1 milyar avroluk dış ticaret fazlası kaydedildi.

Avro Bölgesi'nin eylül ayında geçen yılın aynı dönemine ihracatı yüzde 1 azalırken, ithalatı ise yüzde 6,4 arttı.

Ocak-eylül döneminde Avro Bölgesi'nin toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 1 trilyon 686 milyar avro, ithalatı ise yüzde 5,8 yükselerek 1 trilyon 542,9 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi söz konusu dönemde 143,1 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.

Söz konusu dönemde AB'nin toplam ihracatı geçen yılın Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 4,1 yükselerek 1 trilyon 446,9 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 5,5 artarak 1 trilyon 461,5 milyar avroya ulaştı. AB, Ocak-eylül döneminde 14,6 milyar avro ticaret açığı verdi.