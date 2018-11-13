BRÜKSEL (AA) - Avrupa Sayıştayı Üyesi Bettina Jakobsen, "Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için kurulan fon iki yılda 3 milyar avroyu harekete geçirme hedefine ulaştı." dedi.

Jakobsen, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için taahhüt ettiği 6 milyar avroluk desteğin ilk 3 milyar avroluk kısmına ilişkin Avrupa Sayıştayı tarafından hazırlanan rapor hakkında Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

İnsani ve nakdi yardım projelerinin verimliliğinin artırılabileceğine dikkati çeken Jakobsen, "Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için kurulan fon iki yılda 3 milyar avroyu harekete geçirme hedefine ulaştı." diye konuştu.

Jakobsen, bir hesap denetçisi olarak, sağlanan yardımın bütün aşamalarını takip edebilmeyi istediklerini söyledi.

- Avrupa Sayıştayı raporu

Avrupa Sayıştayı raporunda, AB'nin göçmen krizindeki zorlu koşullarda Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için hızlı tepki verdiği ve 3 milyar avroyu harekete geçirdiği ifade edildi.

Suriye'deki kriz nedeniyle Türkiye'nin bir göç akını yaşandığı anımsatılan raporda, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon ile dünyada en fazla sayıda göçmene ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Raporda, Türkiye'deki söz konusu göçmenlerin 3,5 milyona yakınının Suriyeli olduğu ve bu kişilerin yüzde 94'ünün göçmen kampları dışında, şehirlerde yaşadığı kaydedildi.

Denetlenen Suriyelilere yönelik bütün insani projelerin göçmenlere yararları dokunduğuna işaret edilen raporda, bazı projelerin ise beklenen düzeyde sonuç ortaya çıkarmadığı aktarıldı.

Kızılay Kart kapsamındaki doğrudan nakit destekleme projesinden yararlananların isim, kimlik numarası ve adres gibi verilerinin Türkiye'nin veri koruma kanunu nedeniyle paylaşılmadığı bilgisi verilen raporda, bu projelerin etkinliğinin artırılabileceğine dikkat çekildi.

Söz konusu nakit desteklemelerin birinci aşamasında 278 milyon avro, ikinci aşamasında ise 520 milyon avronun doğrudan uygulayıcı ortaklara aktarıldığı belirtilen raporda, projeler başlamadan yapılan ön ödemelerin uygun bulunmadığı bilgisin paylaşıldı.

Raporda Avrupa Sayıştayı, AB Komisyonunu, altyapı ve sosyoekonomik desteklemelerde göçmenlerin ihtiyaçlarını daha iyi belirlemeye, kalkınma desteklemelerine yönelmeye ve nakit detsek projelerinin etkinliğini artırmaya çağırdı.

- Süreç

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 2017 yılı sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, uzun süredir AB'nin ülkedeki Suriyeli göçmenlere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını belirtiyor.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumunda bulunuyor.

Türkiye'de 3,5 milyonun üzerindeki göçmenin yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'nin göçmenler için harcadığı paranın, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin katkılarıyla söz konusu destek miktarlarının çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

- Kızılay Kart hakkında

Türk Kızılayı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ortaklığında yürütülen sosyal uyum programı kapsamında, kamp dışında bulunan Suriye vatandaşı ve İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne kayıtlı diğer göçmenler "Kızılay Kart" aracılığıyla aile ferdi başına aylık 120 lira civarında nakit yardım alabiliyor. AB'den şimdiye kadar yaklaşık 1 milyar avroluk finansman sağlanan programla Türkiye'de 1,3 milyon göçmene ulaşılıyor.