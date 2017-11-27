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AB glifosat kullanımını 5 yıl uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, yabancı ot ilacı glifosat kullanımının süresi 5 yıl uzatıldı. AB Komisyonu, birlik üyesi ülkelerde yabancı ot ilacı glifosat kullanım lisansının 5 yıl daha uzatılmasına yönelik düzenlemenin...

AB glifosat kullanımını 5 yıl uzattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, yabancı ot ilacı glifosat kullanımının süresi 5 yıl uzatıldı.

AB Komisyonu, birlik üyesi ülkelerde yabancı ot ilacı glifosat kullanım lisansının 5 yıl daha uzatılmasına yönelik düzenlemenin ilgili komitede onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, İrlanda, İspanya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya ve İsveç lisansın yenilenmesi yönünde, Fransa, Belçika, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lüksemburg, Malta, Avusturya karşıt, Portekiz'in ise çekimser oy kullandığı belirtildi.

Böylece, düzenlemenin geçerli olması için nitelikli çoğunluk sağlandı.

AB'de glifosat lisansı 15 Aralık tarihinde son buluyordu.

Bazı çevre ve doğa dernekleri Avrupa'da glifosat kullanımının yasaklanmasını istiyor. Avrupa'daki çiftçiler ise ürünün güvenli olduğunu ve bunu kullanmamanın tarım sektörüne zarar vereceğini iddia ediyor.

ABD merkezli dünyanın en büyük tohum üretici firma olan Monsanto, Roundup markası altında glifosatmaddesi içeren yabancı ot ilacını üretiyor. Şirket, söz konusu maddenin Avrupa standartlarına uyumlu olduğunu belirtiyor.

Nitelikli çoğunluk sistemi AB oylamalarında karar almak için kullanılıyor. AB'de karar alınabilmesi için üye ülkelerin en az yüzde 55'i ile birlik nüfusunun en az yüzde 65’inin çoğunluğu gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaGlifosatYabancı Ot Ilacı
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