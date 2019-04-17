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AB internetteki terör içeriğini 1 saatte kaldırtacak

- Avrupa Parlamentosu, internette yer alan terörle ilgili içeriklerin 1 saat içinde kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi onayladı

AB internetteki terör içeriğini 1 saatte kaldırtacak
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Google, Facebook ve Twitter gibi çeşitli internet platformlarında yer alan terörle ilgili içeriklerin 1 saat içinde kaldırılmasını içeren düzenlemeye onay verdi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, çeşitli internet platformlarında yer alan terörle ilgili içeriklerin hızlı bir biçimde kaldırılmasını sağlayacak yeni kuralları 204'e karşı 308 oyla kabul etti.

Düzenlemeye göre, sanal platformlar, AB üyesi ülkelerin yetkili makamlarından başvuru yapılması durumunda terörle ilgili içerikleri 1 saat içerisinde kaldırmak zorunda olacak.

Terörle ilgili içeriklerin kaldırılması konusunda uygun davranmayan platformlara küresel cirolarının yüzde 4'üne varacak seviyede para cezaları uygulanabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin onayı gerekiyor.

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ABAPIçerikInternetTerör
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