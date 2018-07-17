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AB-Japonya ticaret anlaşması imzalandı

- AB ve Japonya arasında ticaret ve stratejik ortaklık anlaşmaları imzalandı

AB-Japonya ticaret anlaşması imzalandı

TOKYO (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında ticaret ve stratejik ortaklık anlaşmaları imzalandı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Tokyo'da gerçekleştirilen AB-Japonya Zirvesi kapsamında Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı.

Programda konuşan AB Konseyi Başkanı Tusk, AB ve Japonya'nın coğrafi olarak uzak olmasına rağmen ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok güçlü olduğunu söyledi.

İmzalanan anlaşmalarla ortaklığın yeni bir seviyeye çıkarıldığını belirten Tusk, "Bu, şimdiye kadar yapılan en büyük ikili ticari anlaşma." dedi.

Tusk, küresel ekonomik sistemin sorgulandığı dönemde böyle bir ticari anlaşma yapılmasının korumacı ekonomi politikaları karşıtı net bir mesaj olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker de Japonya ve AB'nin küresel olayları benzer şekilde gördüğüne dikkati çekerek, ticaret anlaşmasının gümrük vergilerinin büyük kısmını ortadan kaldırarak karşılıklı ticareti önemli ölçüde artıracağını söyledi.

Anlaşmayla, adil ve serbest ticarette örnek davranış sergilediklerini anlatan Juncker, "Ticaret, gümrük ve bariyerlerle değil değer ve ilkelerle ilgilidir." ifadesini kullandı.

Juncker, AB ve Japonya arasında verilerin serbest akışının sağlanması konusunda da anlaşma sağlandığını sözlerine ekledi.

Anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve Japonya yasama organının onayının alınması gerekiyor. Onayların ardından anlaşmanın 2019'da başlaması bekleniyor.


- Ticaret anlaşması


İmzalanan ticaret anlaşmasıyla, karşılıklı olarak şirketlerinin ödedikleri gümrük vergilerinin büyük bölümü ortadan kalkacak.

Taraflar, birbirlerinin "coğrafi işaretine" sahip ürünlerini koruma altına alacak.

Tarım, finansal hizmetler, elektronik ticaret, iletişim ve ulaştırma alanlarındaki şirketlerin karşılıklı olarak pazarlara erişimi genişleyecek.

Şirketlerin karşılıklı olarak kamu ihalelerine katılımı sağlanacak.

Hassas olarak tabir edilen otomotiv sektöründe piyasalar kademeli bir süreç içerisinde açılacak.

Geçen hafta Japonya'nın bazı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Brüksel'de düzenlenmesi planlanan AB-Japonya Zirvesi ertelenmişti.



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ABAnlaşmaJaponyaTİCARET
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