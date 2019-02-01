AB-Japonya ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

AB ile Japonya arasında müzakerelerinin 4 yıl sürdüğü ve resmi onay süreçlerinin tamamlandığı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, 1 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı.

Anlaşmaya göre, Japonya, AB'den ithal ettiği mal ve ürünlerin yüzde 97'sindeki gümrük vergilerini kaldıracak. Böylece Japonya'ya ihracat yapan AB şirketlerinin her yıl 1 milyar avroluk gümrük vergisi tasarrufu olacak.

AB'de benzer biçimde Japonya'dan ithal edilen ürünlerin yüzde 99'undaki gümrük vergilerini kaldıracak.

Otomobillerde uluslararası standartlar desteklenecek ve sektördeki tarife dışı engellere izin verilmeyecek.

Bazı hassas sektörlerde ,gümrük vergileri belirli bir süre içerisinde kademeli olarak azaltılacak.

AB'nin Japonya'dan ithal edilen otomobillere uygulamakta olduğu yüzde 10'luk gümrük vergisi 7 yıl içerisinde kademeli olarak ortadan kaldırılırken, buna karşılık Japonya'nın da AB'den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini kademeli azaltılacak.

Anlaşmayla finansal hizmetler, elektronik ticaret, telekomünikasyon ve ulaştırma gibi alanlarda hizmet sektörlerinin karşılıklı piyasalara erişimi sağlanacak.

AB şirketlerinin Japonya'daki demir yolları da dahil kamu ihalelerine katılımları önündeki engeller kaldırılacak.

AB ile Japonya arasındaki yıllık ticareti yaklaşık 36 milyar avro arttırması beklenen anlaşmayla, yaklaşık 500 milyonluk AB pazarıyla 130 milyonluk Japon pazarının birbirine erişimi artacak.