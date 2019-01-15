AB, kasımda dış ticaret açığı verdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) dış ticaret açığı, kasım ayında 3,2 milyar avro oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB, kasım ayında 172,7 milyar avroluk ihracat, 175,9 milyar avroluk ithalat gerçekleştirirken, 3,2 milyar avro dış ticaret açığı verdi. AB'nin ihracatı 2018 yılının kasım ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,6, ithalatı da yüzde 7,6 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise kasım ayında ihracat 203 milyar avro, ithalat 184 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Böylece Avro Bölgesi'nde kasım ayında 19 milyar avroluk dış ticaret fazlası kaydedildi.

Avro Bölgesi'nin ihracatı 2018 kasım ayında önceki yılın aynı dönemine yüzde 1,9, ithalatı da yüzde 4,7 arttı.

Yılın 11 ayında Avro Bölgesi'nin toplam ihracatı 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 2 trilyon 98,4 milyar avro, ithalatı ise yüzde 6,6 yükselerek 1 trilyon 923,2 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde 175,2 milyar avroluk ticaret fazlası verdi.

Aynı dönemde AB'nin toplam ihracatı geçen yılın ocak-kasım dönemine göre yüzde 4,7 yükselerek 1 trilyon 800 milyar avroya, ithalatı da yüzde 6,7 artarak 1 trilyon 825,3 milyar avroya ulaştı. AB, ocak-kasım döneminde 25,2 milyar avro ticaret açığı verdi.