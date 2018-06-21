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AB, Katar Petrolleri hakkında inceleme başlattı

- AB, Katar Petrolleri şirketinin Avrupa firmalarıyla yaptığı LNG tedarik anlaşmaları hakkında resmi inceleme başlattı

AB, Katar Petrolleri hakkında inceleme başlattı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Katar Petrolleri'nin Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışında getirdiği kısıtlamaların rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek üzere inceleme başlattı.

AB Komisyonu, Katar Petrolleri şirketinin Avrupa firmalarıyla yaptığı LNG tedarik anlaşmaları hakkında resmi inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Katar Petrolleri şirketinin LNG üreten ve Avrupa'ya ihraç eden pek çok şirketi kontrol ettiği belirtilerek, Katar şirketinin 20-25 yıllık LNG arz sözleşmelerindeki doğrudan ve dolaylı bölgesel kısıtlamaların daha detaylı inceleneceği kaydedildi.

Açıklamada, Katar'la yapılan LNG anlaşmalarındaki bazı maddelerin Avrupa firmalarının gazı bir başka ülkeye satmasına kısıtlama getirmesinin AB rekabet kurallarına aykırı olacağı belirtildi.

Merkezi Doha'da yer alan ve 1974 yılında kurulan Katar Petrolleri, Avrupa'nın en büyük LNG tedarikçisi durumunda bulunuyor. AB'nin LNG ithalatının yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiren şirket, özellikle petrol ve doğal gaz gibi enerji alanlarına yoğunlaşıyor.

AB Komisyonu, söz konusu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu bunu engelleyebiliyor ve şirkete para cezası kesebiliyor.

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AvrupaBrükselEnerjiIncelemeLNGRekabet
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