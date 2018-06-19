AB liderleri ticari konuları ele alacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) liderleri, gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek zirvede, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) çalışma şeklinin geliştirilmesini ve ABD gümrük vergilerine misilleme yapılmasını destekleyecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 28-29 Haziran tarihlerinde AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirge taslağı basına sızdı.

Taslak bildirgede, ticari gerilimler karşısında AB Konseyi'nin kurallara dayalı çok taraflı sistemi derinleştirmeye ve korumaya önem verdiği belirtildi.

DTÖ'nün işleyişinin geliştirilmesi çağrısı yapılan bildirgede, özellikle müzakerelerdeki boşlukların doldurulması talep edildi.

Bildirgede, ticari desteklemeler, kalkınma, etkin ve şeffaf yaptırımlar gibi konuların DTÖ yapısında güncellenmesi gerektiğinin altı çizildi.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararının milli güvenlik gerekçesiyle haklı gösterilemeyeceğine dikkat çekilen bildirgede, AB Konseyi'nin piyasaları korumak için olası misilleme tedbirlerini ve DTÖ'deki yasal süreci tamamen desteklediği kaydedildi.





- Sürecin gelişimi





ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanıdı. AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmuş ancak müzakerelerden bir uzlaşı çıkmadı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı toplam 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürün bulunan listeyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı.