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AB, Lüksemburg'u Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti

- AB Komisyonu, kara parayla mücadele kurallarını uygulamadığı için Lüksemburg'a yönelik hukuki süreç başlattı

AB, Lüksemburg'u Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara parayla mücadele kurallarını tam olarak uygulamadığı gerekçesiyle Lüksemburg'a karşı hukuki süreç başlattı.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, birliğin kara parayla mücadele kurallarının tamamını uygulamadığı gerekçesiyle Lüksemburg'a karşı Avrupa Adalet Divanı'nda hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Avrupa Adalet Divanı'ndan gerekli değişiklikleri yerine getirene kadar Lüksemburg'a para cezası uygulanmasının talep edildiği kaydedildi.

AB Komisyonu, Lüksemburg'dan bankacıların, avukatların ve muhasebecilerin risk değerlendirme sorumluluklarının güçlendirilmesi, şirket ve vakıf fonlarının şeffaflık şartlarının belirlenmesi, üye ülke mali birimleriyle şüpheli para transferleri konusunda iş birliği yapılması ve kara parayla mücadele için tutarlı politika belirlenmesi gibi taleplerde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaBrükselLüksemburg
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