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AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası

- Avrupa Adalet Divanı, Brüksel'de hızlı internet altyapısı kurmadığı için Belçika'ya günlük 5 bin avro para cezası verdi

AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Brüksel şehrinde genişbant internet şebekesi kurulmasında yavaş davrandığı gerekçesiyle Belçika'ya günlük 5 bin avro para cezası verilmesine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Belçika'nın AB genişbant internet altyapı mevzuatını uygulamaması nedeniyle AB Komisyonu tarafından açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Brüksel'de hızlı internet altyapısı kurmakta geciktiği için Belçika'ya günlük 5 bin avro para cezası uygulanması gerektiğine hükmetti.

Kararda, "Mahkeme, Belçika'nın öngörülen sürenin bitimine kadar AB yönetmeliğinin uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almadığını belirledi. Belçika, yönetmelikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda başarısız oldu." ifadeleri yer aldı.

Belçika'nın AB yönetmeliği uyarınca ülke çapında genişbant internet altyapısı kurması gerekiyordu. Belçika'nın söz konu altyapıyı kurana kadar her gün para cezasını ödemesi gerekecek.



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ABAdaletAvrupaBelçikaCezaInternet
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