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AB mahkemesinden çalışma süresi kararı

- Avrupa Adalet Divanı, işverenlerin, işçilerin çalışma sürelerini detaylı biçimde ölçmesi gerektiğine hükmetti

AB mahkemesinden çalışma süresi kararı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde işverenlerin, işçilerin çalışma sürelerini detaylı biçimde ölçmesi gerektiğine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, İspanya'daki işçi sendikasının Deutsche Bank İspanya şubesinin çalışma süreleri aleyhinde açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, "Üye ülkelerdeki işverenlerin, her işçinin günlük çalışma süresini tarafsız, güvenilir ve erişilebilir şekilde ölçecek bir sistem kurması gerektiğine" hükmetti.

Söz konusu çalışma saatleri ve dinlenme süreleri ölçümlerinin iş kanunlarına uyumun sağlanması için önemli olduğuna işaret edilen kararda, çalışma saatlerini kayıt altına alacak bir sistemin kurulmamasının hak ihlaline yol açacağı vurgulandı.

Öte yandan, İspanya'daki sendika söz konusu hukuki süreci, üyelerinin fazla mesaiden doğan haklarını aramak için başlatmıştı.

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ABAvrupaBrükselçalışmaLüksemburgMahkeme
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