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AB mahkemesinden "CETA" kararı

- Avrupa Adalet Divanı, Kanada ile imzalanan ticaret anlaşmasındaki yatırımcıların korunması mekanizmasını hukuka uygun buldu

AB mahkemesinden
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LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nda (CETA) yatırımcıların korunması mekanizmasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, CETA'nın yatırımların korunması hükümlerine ilişkin Belçika tarafından açılan davayı karara bağladı.

Kararda, "AB ile Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşmasında yer alan yatırımcılar ve ülkeler arasındaki ihtilafların çözümü mekanizması hükümleri AB yasalarına uygundur." ifadesi kullanıldı.

AB, Kanada ile 7 yıl müzakere ettiği CETA, 2017 yılında geçici olarak yürürlüğe girdi. Anlaşmayla, taraflar arasındaki gümrük vergilerinin ortadan kalkması, karşılıklı ticaret, yatırım ve istihdamın artması hedeflendi.

CETA'nın en fazla tartışılan yönlerinden biri, yatırımcıların korunması ve uzlaşmazlıkların çözülmesi için kurulacak tahkim mahkemeleri olarak öne çıktı.

Belçika, 2017 yılında söz konusu prosedürün AB hukukuna uygunluğunun değerlendirilmesi için Avrupa Adalet Divanı'na başvuruda bulunmuştu.


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