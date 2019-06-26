Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Trabzon seminer food istanbul
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
Irak'ın kronikleşen sorunu “elektrik kesintisi“
Irak'ın kronikleşen sorunu!
Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
Serin çözümler Koçtaş'ta
E-spor geleceğin futbolu olacak
Geleceğin futbolu olacak
e-Dönüşüm pazarı, 2020’de 3’e katlayacak
2020’de 3’e katlanacak

AB mahkemesinden hava kalitesi ölçüm kararı

- Avrupa Adalet Divanı, şehirlerde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının yüksek emisyon olan bölgelerde kurulması gerektiğine hükmetti

AB mahkemesinden hava kalitesi ölçüm kararı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, şehirlerde hava kirliliği ölçüm istasyonlarının en yüksek emisyon olan bölgelere yerleştirilmesi gerektiğine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Brüksel'de hava kirliliği ölçüm noktaları hakkındaki davayı karara bağladı.

Mahkeme, şehirlerde hava kalitesi ölçümü için seçilen noktaların en yüksek emisyona sahip bölgeler olması gerektiğine hükmetti.

Söz konusu kirlilik ölçüm noktalarına yerel makamların karar vereceği kaydedilen kararda, seçilen noktalarla ilgili itirazların yerel mahkemelere yapabileceği belirtildi.

Mahkeme, şehirlerde hava kirliliği ölçümünde bölge ortalaması alınamayacağına, bir noktada bile yüksek kirlilik ölçülmesinin AB hava kalite standartlarının aşılması anlamı taşıdığına karar verdi.

Avrupa şehirlerindeki kirlik ölçüm istasyonları kükürt, azot, kurşun ve karbon monoksit gibi maddelerin ölçümünü yapıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAdalet DivanıKararLüksemburgMahkeme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5