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AB mahkemesinden İspanyol takımları lehine karar

- AB mahkemesi, İspanya'da Barcelona ve Real Madrid gibi futbol takımlarına AB Komisyonu tarafından verilen vergi cezalarının yasal olmadığına hükmetti

AB mahkemesinden İspanyol takımları lehine karar
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun İspanya'da Barcelona ve Real Madrid gibi çeşitli futbol takımlarına yönelik vergi cezalarının hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Barcelona ve Athletic Bilbao futbol kulüplerinin AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, İspanya tarafından Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao ve Osasuna takımlarına sağlanan vergi muafiyetlerine ilişkin AB Komisyonu kararının iptal edilmesine hükmetti.

Kararda, AB Komisyonu'nun durum değerlendirmesinde hata yaptığı kaydedildi.

İspanya’da bazı futbol kulüplerinin faydalanabildiği vergi muafiyeti sistemi, 2016 yılında AB Komisyonu tarafından kamu destek kurallarına aykırı bulunmuştu.

AB Komisyonu, İspanya’da vergi sisteminden faydalanmış takımların ödenmemiş vergileri iade etmelerini talep etmişti.



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ABBarcelonaİspanyaMahkemeReal MadridVergi
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