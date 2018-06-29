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AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzatıyor

- AB, Ukrayna’yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı

AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzatıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatmaya karar verdi.

AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını 28-29 Haziran'da Brüksel'de bir araya getiren Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını açıkladı.


- Ekonomik yaptırımlar


Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Temmuz 2018'de son buluyordu.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

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AvrupaBrükselRusyaUkrayna
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