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AB, Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı

- Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ı, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekledi

AB, Suudi Arabistan'ı kara listeye aldı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistankara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldı

AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste açıkladı.

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer aldı.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.

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ABAB KomisyonuAvrupaKara ParaSuudi ArabistanTerörizm
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