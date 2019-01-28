"AB, TürkAkım için de aynı yasaları uygulamalı"

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Avrupa Birliği'nin (AB) Kuzey Akım 2 doğal gaz projesi ve TürkAkım projesi için aynı yasaları uygulaması gerektiğini bildirdi.

Katrougalos, Atina Enerji Forumu kapsamında katıldığı bir panelde Avrupa'daki doğal gaz projelerini değerlendirdi.

Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı projesine ilişkin AB'de bazı çekinceler olduğunu fakat yasaların her durumda eşit uygulanması gerektiğini kaydeden Katrougalos, "Biz Avrupa'da doğalgaz piyasası için yüzde yüz kaynak çeşitliliğini destekliyoruz. Bu konuda bir şüphe yok ancak Kuzey Akım 2'de ne uygulanıyorsa, TürkAkım için de aynı yasalar uygulanmalıdır. Çünkü tamamen aynılar." dedi.

TürkAkım, 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın, Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendiriliyor.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle ise yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Projede, boru döşeme çalışmaları devam ediyor.