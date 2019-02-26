AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den GETHAM'a ziyaret

GAZİANTEP (AA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi'ni (GETHAM) ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım'la görüşen Berger, GETHAM'ın AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmaları yakından görme fırsatı bulduğunu ifade eden Berger, merkezde farklı projeler gördüğünü, bunların da sadece Türkiye'de değil dünyada da başarılı olacağını kaydetti.

GTO Başkanı Yıldırım da Gaziantep'in sanayisine dikkati çekerek, yaptıkları çalışmalara değindi.

Yıldırım, Gaziantep'in 180 ülkeye ihracat yaptığını, dünyadaki en rekabetçi 7 şehirden biri olduğunu belirtti.

Gaziantep'in, Türkiye'nin 6. büyük ekonomisi olduğunu aktaran Yıldırım, büyük emeklerle bu başarıya sahip olduklarını, kentin sanayi ve ticaretin yanı sıra mutfağıyla da ön planda olduğunu kaydetti.

En çok Irak, Amerika ve Suriye'ye ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Belçika makine halısında liderdi. Şu anda biz makine halısında dünyanın yüzde 35'ini, Türkiye'nin de yüzde 92'sini karşılıyoruz. Şehirlerle değil ülkelerle yarışıyoruz. Dikişsiz kumaşın da yüzde 92'sini üretiyoruz. Diğer lider olduğumuz sektörlerden biri de plastik ayakkabı ve terlik. Onun da yüzde 92'sini üretiyoruz. Biz zorluklarla bu noktaya geldik."

Yanı başlarındaki savaşa rağmen mücadeleye devam ettiklerini anlatan Yıldırım, 500 bin Suriyeli'ye de ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Yıldırım, Türkiye'de yaşayan Suriyelileri ekonomiye katmak için AB, BM ve diğer sivil toplum örgütleriyle beraber projeler geliştirdiklerini dile getirerek, "GTO olarak bin 743 Suriyeliye hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin ilk ve tek Suriye masasını biz kurduk. Bölgeye, dünyaya katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.