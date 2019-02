AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Türkiye ile AB'nin ekonomik ilişkileri diyaloğu iş dünyası ve devlet sektörü arasındaki bu önemli görüşmeleri ve tartışmaları yaptıktan sonra, iş birliğinin her boyutunda ve seviyesinde önemli bir katkı yaratacağını umuyorum" - "AB, geçen hafta Mısır'daydı. TV’de gördük, maalesef geçen hafta Mısır hükumeti dokuz genci idam etti. Bugünlerde demokrasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" - "Maalesef AB mültecilere yardım, vize serbestisi ve Gümrük Birliği gibi konulardaki sözünü henüz tutmadı" - AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen: - "Her zaman iş birliğini ilerletmeye ve Türk makamlarıyla konuşmaya istekliyiz"

28 Şubat 2019 Perşembe 13:35