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AB ülkeleri, Suudi Arabistan'ı içeren "kara listeyi" reddetti

- AB Konseyi, Suudi Arabistan'ın da yer aldığı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesini reddetti

AB ülkeleri, Suudi Arabistan'ı içeren
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı 23 ülkeyi kapsayan terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesinin reddedilmesine karar verdi.

AB Konseyi, AB komisyonu tarafından hazırlanan kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan taslak listenin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu ülkeler listesinin "şeffaf ve uygun biçimde hazırlamadığı" gerekçesiyle ret kararı alındığı kaydedildi.

AB Komisyonu, 13 Şubat'ta kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan liste taslağını açıklamıştı.

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer almıştı.

Listedeki ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik AB ülkelerindeki banka ve diğer finans kurumları kontrol ve denetimleri artıracaktı.

Bundan sonraki süreçte, AB Komisyonunun üye ülkelerin kaygılarını göz önünde bulundurarak yeni bir taslak liste hazırlaması bekleniyor.

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ABAB KonseyiAvrupaKara ParaSuudi ArabistanTerör
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