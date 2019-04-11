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AB ülkelerinde iş gücü maliyeti uçurumu

- AB ülkelerinde saatlik iş gücü maliyeti 5,4 avro ile 43,5 avro arasında değişim gösterdi - En yüksek iş gücü maliyetleri Danimarka, Lüksemburg ve Belçika'da, en düşük ise Bulgaristan, Romanya ve Litvanya'da ölçüldü

AB ülkelerinde iş gücü maliyeti uçurumu
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2018 yılında saatlik iş gücü maliyetleri bazı ülkelerde 5,4 avroya kadar düşerken kimi ülkelerde 43,5 avroya kadar çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 28 ülkede 2018 yılı saatlik iş gücü maliyetlerini açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında iş gücü maliyetlerinde büyük farklılıklar ortaya çıktı.

AB'de ortalama 27,4 avro olan saatlik iş gücü maliyetleri ülkelere göre 5,4 avro ile 43,5 avro arasında değişiklik gösterdi.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti Danimarka'da gerçekleşti. Danimarka, saatlik 43,5 avro seviyesinde olan iş gücü maliyeti ile AB üyesi ülkelerin arasında ilk sırada yer aldı. Danimarka'yı en yakın, 40,6 avro ile Lüksemburg, 39,7 avro ile Belçika ve 36,6 avro ile İsveç izledi.

AB'nin öncü ekonomisi Almanya'da geçen yıl saatlik iş gücü maliyeti 34,6 avro olurken, Fransa'da bu rakam 35,8 avro, İngiltere'de 27,4 avro, İtalya'da 28,2 avro, Hollanda'da 35,9 avro ve İspanya'da 21,4 avro seviyesinde belirlendi.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti Bulgaristan'da gerçekleşti. Bulgaristan'da 2018 yılında ortalama saatlik iş gücü maliyeti 5,4 avro oldu. Bu ülkeyi saatlik 6,9 avroluk iş gücü maliyeti ile Romanya, 9 avro ile Litvanya ve 9,2 avroyla Macaristan izledi.

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ABAlmanyaAvroBelçikaBolgaristanDanimarkaEurostatIşgücüMaliyet
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