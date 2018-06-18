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AB ve Avustralya ticaret müzakerelerine başlayacak

- AB ve Avustralya, serbest ticaret anlaşması müzakerelerine temmuz ayında başlanacağını duyurdu

AB ve Avustralya ticaret müzakerelerine başlayacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya, mal ve hizmetlerdeki ticari sınırlamaların kaldırılması için serbest ticaret anlaşması müzakerelerine temmuz ayında başlama kararı aldı.

AB Komisyonu, Avustralya ile kapsayıcı bir ticaret anlaşması yapılması için resmi müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Açıklamada, yapılacak müzakerelerde, mal ve hizmetlerdeki ticari sınırlamaların kaldırılması ve KOBİ'lere yeni iş imkanları sunulmasının amaçlandığı, resmi müzakerelerin ilk turunun 2-6 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Benzer düşünen ticari ortaklarımız arasına Avustralya'yı da eklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

İyi hazırlanmış ticaret anlaşmalarının her iki taraf için de yararlı olduğuna dikkati çeken Malmström, "Müzakerelerimiz sonucunda hem AB hem de Avustralya için faydalar ortaya koyan bir anlaşma sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

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ABAvrupaAvustralyaBrükselMüzakereTicaret Anlaşması
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