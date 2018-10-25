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"AB ve İtalya bütçe anlaşmazlığında çözüm bulacaktır"

- ECB Başkanı Mario Draghi: - "Avrupa Komisyonu ile İtalya hükümeti arasında bir anlaşmanın sağlanacağından kişisel olarak eminim" - "İtalya’nın Avro Bölgesi'nde diğer ülkelere etkisi var ama bu sınırlı. İtalya konusunda, konunun mali bir tartışma olduğunu hatırlamak zorundasınız" - "(Brexit müzakerelerinde) finansal riskin en aza indirilebileceği bir sağduyulu çözümün bulunacağından eminim”

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BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avrupa Komisyonu ile İtalya arasında bütçe konusunda bir anlaşma sağlanacağından emin olduğunu belirterek, "İtalya’nın Avro Bölgesi'nde diğer ülkelere etkisi var ama bu sınırlı. İtalya konusunda, konunun mali bir tartışma olduğunu hatırlamak zorundasınız." dedi.

Draghi, ECB faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Son verilerin beklenenden daha zayıf olduğunu ifade eden Draghi, ticarette korumacılığın, gelişen ekonomi ve mali piyasalardaki dalgalanmaların riskler arasında bulunduğunu kaydetti.

Yerel fiyat baskılarını desteklemek için önemli teşviklerin gerekli olduğunu söyleyen Draghi, küresel risklerin belirgin kalmaya devam ettiğini ve Avro Bölgesi'nde büyümeyi çevreleyen risklerin genel olarak dengeli olduğunu söyledi.

- "AB'den sağduyulu bir ayrılış bulunacak"

Bugün ECB’nin Yönetim Konseyinde İtalya hakkında çok fazla konuşmadıklarını aktaran Draghi, Avrupa Komisyonu ile İtalya arasında bütçe konusunda bir anlaşmanın sağlanacağından kişisel olarak emin olduğunu dile getirdi.

Draghi, “İtalya’nın Avro Bölgesi'nde diğer ülkelere etkisi var ama bu sınırlı. İtalya konusunda, konunun mali bir tartışma olduğunu hatırlamak zorundasınız. ” ifadesini kullandı.

Tahvil alım programı sonrası ne yapacaklarını Yönetim Konseyinde masaya yatırmadıklarını da bildiren Draghi, ticarette korumacılığın yükseldiğine dikkati çekerek, finansal piyasaların önemini koruduğuna işaret etti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) müzakerelerinde ECB’nin masada olmadığını hatırlatan Draghi, müzakereleri izlediklerini ve AB'den sağduyulu bir ayrılışın bulunacağına dair güven duyduğunu dile getirdi.

Draghi, İngiltere'nin AB’den sert ayrılış yapmaması konusunda iyimser olduğunu dile getirerek, “Finansal riskin en aza indirilebileceği bir sağduyulu çözümün bulunacağından eminim.” ifadesini kullandı.

ECB, Yönetim Konseyinin bugünkü toplantısında faiz oranlarının değiştirilmemesi kararı alındığını, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığını açıklamıştı.

Banka, net varlık alım miktarının da 15 milyar avro seviyesinde yıl sonuna kadar devam edeceğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez BankasıFaizItalyaMario Draghi
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