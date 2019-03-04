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AB ve Katar'dan havacılık anlaşması

- AB ve Katar kapsamlı havacılık anlaşmasında uzlaştı

AB ve Katar'dan havacılık anlaşması
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Katar arasında kapsamlı havacılık anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandı.
AB Komisyonu, Katar ile 2016'dan beri müzakere edilen kapsamlı havacılık anlaşmasına paraf atıldığını açıkladı.
Buna göre, Katar ve AB üyesi 28 ülke, 5 yıl içerisinde kademeli olarak hava sahalarını birbirlerinin havayolu şirketlerinin erişimine açacak.
Güvenlik ve hava trafiği yönetimi gibi çeşitli havacılık konularında yüksek standartlar belirlenecek.
Havacılıkta şeffaf ve adil rekabet ortamı sağlanacak. Çevre ve tüketicilerin korunmasına öncelik verilecek.
Taraflar arasında yaşanabilecek uzlaşmazlıkları çözemeye yönelik bir mekanizma kurulacak.
Konuya ilişkin yapılan AB araştırmasında, Katar'la havacılık anlaşmasının 2025'e kadar 2 bin kişiye istihdam ve 3 milyar avroluk ekonomik fayda sağlaması öngörülüyor.
Havacılık anlaşmasının yürürlüğe girmesi için AB ve Katar'ın onay süreçlerini tamamlamaları gerekiyor.

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KatarHavacılıkAvrupa BirliğiAvrupaAnlaşmaAB
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