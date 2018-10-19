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AB ve Singapur arasında ticaret anlaşması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Singapur arasında serbest ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalandı. Avrupa ve Asya'dan 51 lideri Brüksel'de bir araya getiren 12'nci Avrupa-Asya (ASEM) Zirvesi kapsamında, AB- Singapur Ticaret Anlaşması,...

AB ve Singapur arasında ticaret anlaşması
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Singapur arasında serbest ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalandı.

Avrupa ve Asya'dan 51 lideri Brüksel'de bir araya getiren 12'nci Avrupa-Asya (ASEM) Zirvesi kapsamında, AB- Singapur Ticaret Anlaşması, AB-Singapur Yatırım Koruma Anlaşması ile Ortaklık ve İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalandı.

AB ve Singapur arasında ticaret ve yatırım anlaşmaları müzakereleri 2010 yılında başlamış, 2014'te tamamlanmıştı. Söz konusu serbest ticaret anlaşmasıyla gümrük vergileri, karşılıklı olarak ürün kategorilerine göre 3 ile 5 yıl arasında kaldırılacak.

Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması yeterli olurken, yatırım anlaşmasının bütün üye ülke parlamentolarından onay alması gerekiyor.

AB ve Singapur arasındaki toplam ticaret hacmi 2017 yılında 53,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde AB, Singapur'a 33,16 milyar avro, Singapur ise AB'ye 20,14 milyar avroluk ihracat yaptı. AB ülkeleri, Singapur'a özellikle otomobil ve makine, Singapur ise AB'ye kimyasal ve tıbbi ürün sattı.

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