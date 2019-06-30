AB ve Vietnam, ticaret anlaşması imzaladı BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Vietnam arasında ticaret ve yatırım koruma anlaşmaları imzalandı. AB Komisyonu, AB ve Vietnam arasında Hanoi'de, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Yatırım Koruma Anlaşması imzalandığını açıkladı....

30 Haziran 2019 Pazar 13:56