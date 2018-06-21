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AB ve Yeni Zelanda, ticari müzakerelere başlıyor

- AB ve Yeni Zelanda, serbest ticaret anlaşması müzakerelerine temmuz ayında başlanacağını duyurdu

AB ve Yeni Zelanda, ticari müzakerelere başlıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve Yeni Zelanda, mal ve hizmetlerdeki ticari sınırlamaların kaldırılması için serbest ticaret anlaşması müzakerelerine temmuz ayında başlamaya karar verdi.

AB Komisyonu, Yeni Zelanda ile kapsayıcı bir serbest ticaret anlaşması yapılması için resmi müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Açıklamada, yapılacak müzakereler ile mal ve hizmetlerdeki ticari sınırlamaların kaldırılması, sürdürülebilir ve kurallara dayalı ticaret yapılmasının amaçlandığı belirtilerek, resmi müzakerelerin ilk turunun 16-20 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirileceği bildirildi.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ticaret anlaşmaları ekonomik fırsatlar ortaya koymakla beraber yakın müttefiklerle bağları da güçlendirir." ifadesini kullandı.

Malmström, iyi hazırlanmış bir ticaret anlaşmasının AB ve Yeni Zelanda iş dünyası ve vatandaşlarına faydaları olacağına işaret etti.

AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

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ABAvrupaBrükselSerbest Ticaret Anlaşması
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