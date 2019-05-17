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AB, vergi kara listesinden 3 ülke çıkarttı

-AB, vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden 3 ülkeyi çıkarttı

AB, vergi kara listesinden 3 ülke çıkarttı
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinden Aruba, Barbados ve Bermuda'yı çıkartma kararı aldı.

AB Konseyi, vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinden Aruba, Barbados ve Bermuda'nın çıkartılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, mevcut durumda AB'nin vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinde Amerikan Samoası, Guam, Samoa, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları, Birleşik Arap Emirlikleri, Marshall Adaları, Belize, Fiji, Umman, Vanuatu ve Dominika’nın yer aldığı kaydedildi.

- Liste hakkında

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında AB vergi cennetleri listesi belirleme sürecini başlatmıştı.

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkan sağladığı takdirde AB'nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor.

Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.

Kara listede yer alan ülkelere karşı somut yaptırımlar konusunda ise henüz üye ülkeler arasında net bir uzlaşı bulunmuyor.

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