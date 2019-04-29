AB, Visa ve MasterCard'ın taahhütlerini kabul etti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Visa ve MasterCard'ın rekabet incelemesini sona erdirmek için taahhüt ettiği bölgeler arası takas komisyonu oranlarında indirimi kabul etti.

AB Komisyonu, rekabet incelemelerine son vermek için Visa ve MasterCard'ın kartlı ödeme işlemlerindeki bölgeler arası takas komisyonu oranlarına yönelik taahhütlerinin kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Visa ve MasterCard'ın taahhütlerinin AB yasalarına göre bağlayıcı olduğuna dikkat çekilerek, uygulamayla bölgeler arası takas komisyonu oranlarında yaklaşık yüzde 40 indirim yapılacağı belirtildi.

Visa ve MasterCard, aralık ayında Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerin kart hamillerinin Avrupa'daki iş yerlerinde gerçekleştirdikleri ödemelerde uygulanan bölgeler arası takas komisyonu oranlarında indirim yapmayı taahhüt etmişti.

Firmalar, söz konusu oranın 5,5 yıl boyunca mağaza alışverişlerinde banka kartlarından işlemin yüzde 0,2'si, kredi kartlarından da yüzde 0,3'ü olarak uygulanmasını teklif etmişti.

Söz konusu değişikliklerle, 3'üncü ülke kartlarına uygulanacak bölgeler arası takas komisyon oranları AB banka kartlarıyla aynı seviyelere gelmiş oluyor.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalara aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.