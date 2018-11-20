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AB, yabancı yatırımları denetleyecek

- AB, stratejik sektörlerine yönelik yabancı yatırımları denetlemeye hazırlanıyor

AB, yabancı yatırımları denetleyecek
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), stratejik sektörlerine 3'üncü ülkelerden gelen yatırımların güvenlik veya kamu tehdidi oluşturup oluşturmadığını denetleme mekanizması kurmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, 3'üncü ülkelerden gelen doğrudan yabancı yatırımların denetleneceği bir mekanizma oluşturmak üzere Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi temsilcileri arasında siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler doğrudan yabancı yatırımları güvenlik ve kamu düzeni gerekçeleriyle denetleyecek bir mekanizma kuracak.

AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonu arasında yabancı yatırımlara ilişkin iş birliği geliştirilecek.

Ülkeler birbirlerini ve AB Komisyonu'nu herhangi bir doğrudan yabancı yatırım konusunda bilgilendirecek.

Üye ülkeye yapılacak bir yatırımın kamu düzenine veya güvenliğe tehdit oluşturması halinde AB Komisyonu bu ülkeye tavsiyede bulunacak.

Yabancı yatırımcının mülkiyet yapısı ve yatırımın finansmanı gibi belirli bilgilerin de bu mekanizma içerisinde paylaşılması sağlanacak.

Söz konusu yabancı yatırım konusunda son söz hakkı ise ilgili ülkede olacak.

Uzlaşının yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayı gerekiyor.


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