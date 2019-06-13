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AB, yeni çalışma kurumunu Slovakya'da kuracak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni çalışma kurumuna Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu. AB Konseyi, Avrupa Çalışma Kurumu'na ilişkin yasal düzenlemenin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini...

AB, yeni çalışma kurumunu Slovakya'da kuracak
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni çalışma kurumuna Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

AB Konseyi, Avrupa Çalışma Kurumu'na ilişkin yasal düzenlemenin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Çalışma Kurumu, ekim ayında faaliyetlerine başlayacak.

Kurum, işçilerin serbest dolaşımı, başka ülkelere gönderilmesi ve sosyal güvenlik gibi alanlarda üye ülkelerin AB mevzuatını uygulamasını ve iş birliğini destekleyecek.

Yeni çalışma kurumu, AB üyesi ülkelerde sınır ötesi işçi hareketliliklerinin ortaya çıkardığı çeşitli sorunları çözmeye yoğunlaşacak.

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ABAB KonseyiAvrupa Çalışma KurumuçalışmaSlovakya
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