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AB, yenilenebilir hedefini yükseltecek

- AB, yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 32'ye yükseltmeye hazırlanıyor

AB, yenilenebilir hedefini yükseltecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 32'ye çıkartmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, yenilenebilir enerji hedeflerinin güncellenmesi konusunda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yapılan görüşmelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 2030 yılı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hedefi yüzde 27'den yüzde 32'ye yükseltilecek.

Yenilenebilir enerji destek programlarının planlaması ve güvenilirliği geliştirilecek.

Yenilenebilir enerjinin yönetim ve idari prosedürleri kolaylaştırılacak.

Kendi enerji tüketimini karşılayanlara yönelik istikraralı ve açık düzenleyici çerçeve oluşturulacak.

Ulaşım ve iklimlendirme sektörlerinde yenilenebilir enerjiye verilen önem arttırılacak.

AB üyesi ülkelerde biyoenerji kullanımı geliştirilecek.

Uzlaşının yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayı gerekiyor.

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AvrupaAvrupa BirliğiBrükselEnerjiYenilenebilir
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