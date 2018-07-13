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ABD Adalet Bakanlığı AT&T-Time Warner birleşmesini temyize taşıdı

- AT&T'nin Time Warner'ı 85,4 milyar dolara satın alma işlemi geçen ay tamamlanmıştı - Temyiz mahkemesi birleşmeyi onaylamazsa AT&T, Time Warner'a 500 milyon dolar ceza ödeyecek

ABD Adalet Bakanlığı AT&T-Time Warner birleşmesini temyize taşıdı

NEW YORK (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, telekomünikasyon devi AT&T ile televizyon, sinema ve eğlence sektörü şirketi Time Warner'ın birleşmesini temyize taşıdı.

Bakanlık tarafından Washington DC Temyiz Mahkemesine yapılan başvuruda, AT&T'nin Time Warner'ı 85,4 milyar dolara satın almasının anti-tröst yasaları çerçevesinde 3 hakim tarafından incelenmesini talep ettiği belirtildi.

Adalet Bakanlığının söz konusu işleme karşı çıkmasına rağmen 12 Haziran'da ABD'li bir federal yargıç birleşmeyi onaylamıştı. Bunun üzerine Bakanlık birleşmeye karşı çıkmayacağını açıklamış, AT&T'nin Time Warner'ı satın alması ise bundan iki gün sonra tamamlanmıştı.

ABD hukuk sistemine göre, Adalet Bakanlığının federal yargıcın kararının ardından temyize başvurmak için 60 gün süresi bulunuyor.

Temyiz mahkemesinin Adalet Bakanlığı lehine karar vererek birleşmeyi onaylamaması durumunda AT&T'nin Time Warner'a 500 milyon dolar ceza ödemesi gerekiyor.

Time Warner'ın bünyesinde medya devi CNN ile Warner Bros. ve HBO gibi film ve televizyon sektöründe faaliyet gösteren yapım ve dağıtım şirketleri bulunuyor.

ABD'nin en büyük ikinci cep telefonu operatörü olan AT&T'nin bünyesinde ise ABD'nin en geniş uydu yayınları hizmeti veren firması DirecTV yer alıyor.

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ABD Adalet BakanlığıAT&TTime Warner
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