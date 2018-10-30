Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon demografi Pokemon barbaros Gençlik
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor
Bankalara çağrı
Bankalara çağrı
Baklavanın gözdesi
Baklavanın gözdesi

ABD Başkanı Trump'tan borsa önerisi

- Donald Trump: "Hisse senedi piyasaları Başkanlık seçimlerinden bu yana büyük kazançta ancak şimdi ufak bir ara verdi. İnsanlar ara seçimlerde ne olacağını görmek istiyor. Eğer hisse senetlerinizin değer kaybetmesini istiyorsanız Demokratlara oy vermenizi kuvvetle öneriyorum"

ABD Başkanı Trump'tan borsa önerisi
banner17

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan borsalarındaki yükselişin ara seçimler nedeniyle durduğunu belirterek, "Eğer hisse senetlerinizin değer kaybetmesini istiyorsanız Demokratlara oy vermenizi kuvvetle öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, Amerikan hisse senetlerinde son dönemde yaşanan kayıplarla seçimleri ilişkilendirdi.

Ülkede 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden Demokratların galip çıkmasının borsadaki düşüşün sürmesine neden olacağını ima eden Donald Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hisse senedi piyasaları Başkanlık seçimlerinden bu yana büyük kazançta ancak şimdi ufak bir ara verdi. İnsanlar ara seçimlerde ne olacağını görmek istiyor. Eğer hisse senetlerinizin değer kaybetmesini istiyorsanız Demokratlara oy vermenizi kuvvetle öneriyorum. Onlar Venezuela'nın finansal modelini beğeniyorlar, yani yüksek vergi oranlarını ve açık sınırları."

Trump'ın bu yorumları, ABD borsalarının son 3 haftadır süren satış dalgası nedeniyle yılbaşından beri tüm kazançlarını silerek negatife geçmesinin ardından geldi.

Analistler seçimin yaklaşmasıyla artan siyasi belirsizliğin, ticaret savaşı endişeleri, yükselen faiz hadleri ve düşen şirket gelirleri nedeniyle değer kaybeden borsaları olumsuz etkilediğine işaret ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpAra SeçimlerBorsaDemokratlarHisse Senedi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1