ABD Başkanı Trump'tan vergi açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Bugün Kongre'nin Cumhuriyetçi, Demokrat ve bağımsız tüm üyelerini, Amerikan dostu vergi reformunu desteklemeye çağırıyorum. Bunu yapmak zorundalar. Haydi partizanlığı bir kenara bırakıp, Amerikalıların ihtiyaç duyduğu 21. yüzyıl vergi reformunu yaratalım." dedi.

Trump, en önemli vaatlerinden vergi reformu için destek kampanyasını Missouri eyaletinin Springfield kentinde yaptığı konuşmayla başlattı.

ABD'nin mevcut vergi sisteminin ülkeye milyonlarca istihdam ve trilyonlarca dolara mal olduğunu vurgulayan Trump, vergi reformunun Amerikan ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Karmaşık ve maliyetli vergi sistemini değiştirmenin partiler üstü bir mesele olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten ABD Başkanı Trump, "Kongre'deki Cumhuriyetçilerle ve Demokratlarla büyüme dostu, istihdam dostu, işçi dostu ve Amerika dostu bir vergi planı oluşturmak için birlikte çalışmak istiyorum." diye konuştu.

- "Vergi oranları düşürmek zorundayız"

ABD'de yıllık vergi beyannamesi için doldurulması gereken temel form için yaklaşık 100 sayfalık açıklamaya ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Trump, 90 milyon Amerikalının vergi beyannamesini doldurmak için profesyonel muhasebecilere başvurmak zorunda kaldığını anlattı.

Trump, vergi sistemini basit, adil ve anlaşılır hale getirmenin reformun ilk kuralı olacağını vurguladı.

Ayrıca, dünyadaki en yüksek vergi oranlarına tabi tutulan Amerikan şirketlerini yeniden rekabetçi hale getirmek için vergi oranlarının düşürülmesi gerektiğini bildiren Trump, şunları söyledi:

"Ekonomik rakiplerimizin stratejisi işe yaradı. Vergi oranlarını bizimkinin çok daha altına çektiler. Büyük şirketler merkezlerini ve üretim tesislerini yurtdışına çıkardı, istihdam ülkemizi terketti. Amerikalı şirketler yurtdışında ürettiklerini ülkelerine ithal ederek büyük karlar elde ettiler ama biz istihdamı, vergiyi, üretim tesislerini kaybettik. Payımıza sadece işsizlik düştü."

Donald Trump, yüzde 35'lik kurumlar vergisinin Çin, Fransa, Almanya, Japonya, İrlanda ve Kanada gibi birçok ülkeninkinden yüksek olduğunu vurgularken, "Vergi oranlarını düşürmek zorundayız." dedi.

Kurumsal vergi oranının yüzde 15'e düşürülmesinin Amerikan şirketlerini rekabetçi getirmek için ideal olduğunu anlatan Trump, bunun yurtdışına taşınan şirketleri ve istihdamı geri getireceğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Kongre'nin Cumhuriyetçi, Demokrat ve bağımsız tüm üyelerini, Amerikan dostu vergi reformunu desteklemeye çağırıyorum. Bunu yapmak zorundalar. Haydi partizanlığı bir kenara bırakıp, Amerikalıların ihtiyaç duyduğu 21. yüzyıl vergi reformunu yaratalım."